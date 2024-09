Scuola: Boschi, 'liceo Made in Italy cronaca di morte annunciata'

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Sul liceo del Made in Italy la cronaca di una morte annunciata. Lo stop del Consiglio di Stato era prevedibile, ma la vera bocciatura e’ arrivata dai ragazzi e dalle famiglie dato che in tutto il Paese ci sono state appena 390 iscrizioni, lo 0,08% del totale. Iscrizioni disperse tra 90 scuole di 19 regioni, con deroghe per formare molte classi. Siamo stati facili profeti quando abbiamo segnalato al ministro Valditara che il metodo, il merito e la tempistica erano sbagliati”. Così la deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi.

"Un percorso formativo in chiave sovranista, che ha spiazzato gli istituti e gli stessi studenti, diventando un vero flop. Ancora una volta abbiamo la prova evidente che il Governo preferisce la propaganda all’interesse delle nuove generazioni, al futuro del Paese”, conclude.