Scuola: Castellone (M5s), 'ascoltare grido dolore studenti, no violenze'**

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – "La pandemia ha messo a dura prova la salute mentale dei giovani, se l'incidenza di depressione e ansia fra gli adolescenti è raddoppiata e sono aumentati del 30% i disturbi alimentari. E se non siamo riusciti a proteggerli dai danni legati a questa pandemia, abbiamo certamente il dovere di ascoltare il loro grido di dolore, che si esprime anche con la ribellione.

Quei ragazzi così indignati ed addolorati per la morte di un loro coetaneo non possono essere definiti 'provocatori' e comunque qualcosa va rivisto, se alle 'provocazioni' di adolescenti arrabbiati, si è arrivati a rispondere caricandoli con i manganelli. Possiamo tirare in ballo tutte le norme possibili, ma ciò non toglie che quelli fossero solo ragazzi. Quelli sono i nostri ragazzi e se, come la stessa ministra Lamorgese ha dichiarato, si è verificato un "corto circuito", dobbiamo impegnarci affinchè non capiti mai più".

Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Mariolina Castellone nel corso della discussione in corso al Senato sulla informativa della ministra Lamorgese sui fatti occorsi in occasione delle recenti manifestazioni di studenti relative alla morte del giovane Lorenzo Parelli.