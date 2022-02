Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'alcuni interventi hanno migliorato, altri complicato'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – "L'eliminazione dei tamponi t0 e t5 alle primarie è una buona notizia ma c'è un po di perplessità. Le famiglie temono che con lo scatto della dad a partire dal quinto caso di positività, invece che dal secondo, si possa favorire il contagio".

Lo dice all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio Cristina Costarelli che guardando alle nuove misure di cui si è discusso ieri in Cdm afferma: "Stiamo cercando di capire. Alcuni interventi sono stati migliorativi, altri hanno complicato".

Cosa ha complicato? "La distinzione fra vaccinati e non, prima prevista alle superiori, adesso entrerà in vigore anche alle elementari. E questo è problematico: sia per quanto riguarda il green pass, che per l'impatto che il diverso trattamento potrebbe avere su bimbi più piccoli", risponde Costarelli.

"I bambini delle elementari non vengono a scuola con lo smart phone. Come controlleremo il loro green pass? Noi dicemmo dall'inizio di predisporre una piattaforma analoga a quella che abbiamo per i docenti. Ci sembrava la soluzione più semplice, ma non è stato fatto. Stiamo a vedere adesso quali saranno le circolari attuative una volta che il testo sarà formalizzato".

Inoltre "l'estensione alla primaria della differenziazione tra vaccinati e non vaccinati è una questione molto delicata.

E' difficile spiegare a bimbi piccoli perché alcuni di loro possono andare a scuola ed altri no. E' una scelta difficile da spiegare e far accettare". Avreste preferito un obbligo? "Se ci fosse stato, il tutto sarebbe stato più facilmente gestibile – afferma la Dirigente – Di fatto l'obbligo vaccinale imposto dalla Lorenzin nel 2017 è meno forte del non obbligo attuale per quanto riguarda la casistica di sorveglianza. La Lorenzin non prevedeva infatti l'allontanamento dello studente dalla didattica in presenza ma sanzioni amministrative alle famiglie in caso di inadempienza", conclude.

(di Roberta Lanzara)