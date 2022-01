Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'bene su ffp2, speriamo stavolta siano di buon livello'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – "Accogliamo con favore la distribuzione di ffp2 in modo gratuito al personale e agli alunni in auto sorveglianza. Speriamo che le scuole possano acquisirle con facilità e che siano di buon livello dato che esperienza delle chirurgiche è ancora calda, nessuno le ha utilizzate".

Così all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio commenta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n.4 del 27 gennaio 2022, con misure urgenti connesse all’emergenza Covid.

"E' stato predisposto un fondo governativo che attraverso il Ministero arriva alle scuole, che poi provvedono all'approvigionamento. Ci auguriamo che i passaggi attuativi siano rapidi e non di complessa gestione. Ma la misura corrisponde a quanto è stato richiesto l'8 gennaio".

Per quanto riguarda i tamponi agli alunni della scuola primaria, il decreto prevede che possano accedere gratuitamente ai test antigenici rapidi, oltre che nelle Aziende sanitarie territoriali, anche in farmacia o in strutture convenzionate: "sono una facilitazione e sicuramente un sollievo per le famiglie, ma non si risolve il discorso dell'organizzazione e dei tempi per farli. Perché la misura di sorveglianza tra t0 e t5 resta complicata. Attendiamo spasmodicamente questa semplificazione annunciata" della gestione contagi.