Roma, 3 feb. (Adnkronos) – "Il primo slot di mascherine ffp2, destinate al personale scolastico in contatto con alunni che non le devono indossare, è stato distribuito. Ma spesso in parecchie scuole del Lazio le mascherine ricevute sono risultate essere piccole e con elastici corti.

Sono state accettate dagli istituti scolastici ma per gli adulti sono al limite dell'inutilizzabile". Lo dice all'Adnkronos la presidente dell'associaizone nazionale presidi per il Lazio, Cristina Costarelli.