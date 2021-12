Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'obbligo green pass studenti? Solo se tamponi gratuiti'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – "La nostra posizione è cauta. L'obbligo non deve impedire il diritto all'istruzione. Non pensiamo che la richiesta dell'obbligo vaccinale o del green pass possa impedire la frequenza scolastica. Va salvaguardato il diritto all'istruzione dei ragazzi, favorendo l'estensione della vaccinazione".

Così la presidente dell'Associazione nazionale presidi Cristina Costarelli che all'Adnkronos aggiunge: "I tamponi gratuiti potrebbero essere una strada da percorrere per garantire maggiore sicurezza e diritto allo studio". No anche all'ipotesi dad per i non vaccinati: "Sono scelte che deve valutare la politica. Ma la scuola deve essere in presenza. La dad imposta in base allo stato vaccinale non è immaginabile".