Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'piattaforma ha funzionato, media di 3-4 no-vax per istituto'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – "Tutto andato come previsto e come ci aspettavamo. La piattaforma ha funzionato. Ogni dirigente ha potuto accertare chi non era in possesso di super green pass, quindi che non era vaccinato ed ha comunicato con lettera l'invito ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge entro 5 giorni".

Lo dice all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio, Cristina Costarelli che aggiunge: "In media nel Lazio ci sono stati 3-4 casi di personale scolastico senza vaccino per scuola. Ma ovviamente ci sono stati gli assenti, a cui non abbiamo potuto notificare la richiesta pur vedendo lo stato. Al Newton (diretto dalla sindacalista – ndr) due assenti su cinque non erano in regola con la vaccinazione".

"Nelle altre scuole della Regione l'andamento ci risulta essere stato il medesimo – prosegue Costarelli – Si tratta sempre di assenze per motivi giustificati, che potrebbero essere protratte nel tempo con conseguente rimando dell'obbligo vaccinale, dato che non possiamo inviare la lettera di invito alla vaccinazione a cui adempiere entro i 5 giorni e della messa in mora, dopo i 20 giorni previsti dalla legge".