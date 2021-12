Scuola: Crimì (Forum Famiglie), 'green pass studenti? Si rischia boom abbandono scolastico'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – "Il green pass per gli studenti rischia di diventare un boomerang in termini di dispersione e di abbandono scolastico. Tanti sono vaccinati, ma altri non hanno avuto accesso al vaccino per diversi motivi, non ultimo le paure dei genitori.

Purtroppo, parlare di obbligo di green pass e non fare un discorso più ampio, in ottica di solidarietà e bene comune, rischia di avere un effetto contrario all'obiettivo che si vuole raggiungere". Così all'Adnkronos Pinella Crimì, del Forum delle Associazioni Familiari.

"La scuola non può discriminare in nessun caso e in questa direzione va la scelta di non imporre agli studenti obblighi, tanto che i docenti non possono essere informati dello stato vaccinale della classe.

Il green pass avrebbe senso se ad esso si affiancasse l'attenzione a tutto ciò che gravita intorno alla scuola, a partire dal trasporto pubblico. In caso contrario – conclude – sembra un modo per deresponsabilizzarsi, caricando ancora una volta il problema sulle spalle degli studenti e delle loro famiglie".