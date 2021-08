Scuola: Dal Mas, 'serve vaccino anche contro violenza e stupidità umana'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Tutta la mia solidarietà a Vincenzo Caico, il preside del liceo Michelangelo Buonarroti di Monfalcone che in risposta alla lettera con cui invitava studenti e famiglie a vaccinarsi, ha ricevuto un plico contenente un proiettile. Quanto avvenuto è di una gravità assoluta, segna un punto di non ritorno nel dibattito intorno ai vaccini contro il Covid, l’unico strumento che ci permetterà di mettere fine alla pandemia in corso.

Viene da chiedersi se, di fronte a questi avvenimenti, non sia giunta l’ora di varare l’obbligo vaccinale, di sicuro servirebbe quello contro la violenza e la stupidità umana, ma purtroppo, in questo campo, la ricerca è ancora indietro”. Così Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia.