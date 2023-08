Scuola: Dalla Chiesa (Fi), 'sì a innovazione, ma riacquisti sua funzione sociale e umanità'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Ce lo ricordiamo tutti che nel 2020 l'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia del coronavirus ha accelerato le sfide dell'istruzione, ha determinato delle nuove emergenze formative. Questo naturalmente richiede interventi di modernizzazione del sistema educativo e anche l'introduzione di metodi didattici fino a oggi trascurati o comunque lasciati alla sensibilità del singolo insegnante o del singolo istituto. Le innovazioni tecnologiche, i cambiamenti rapidissimi a cui stiamo assistendo richiedono anche un modo diverso che riporti al centro il carattere e la personalità degli studenti. Io, non so se sia davvero il compito della scuola quello di educare un ragazzo all'utilizzo della tecnologia. Forse la scuola deve fare l'esattamente l'opposto cioè riconquistare il ruolo di formazione sull'aspetto umano dei ragazzi. Questa sarebbe la vera rivoluzione, molto più che ridurre la scuola a un luogo dove si impari a essere bravi utilizzatori di terminali digitali". Così inizia l'intervento alla Camera di Rita Dalla Chiesa, vicepresidente di Forza Italia a Montecitorio e componente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione, durante la discussione sulla mozione sull’introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nelle scuole per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

"Lo vediamo anche dalla cronaca – continua la deputata azzurra -, la capacità di relazionarsi con gli altri non sembra trarre grandi miglioramenti dalla possibilità di connettersi in qualsiasi momento e con chiunque, anzi, quelle capacità relazionali sembrano peggiorare e venir meno soprattutto quando vengono applicate solo in contesti virtuali. Comunque le nostre scuole sono spesso più avanti di quello che possiamo immaginare, e soprattutto molto più avanti e formative di quanto sentito dire in questa aula oggi".

"Le esperienze sul territorio rivelano che programmi scolastici mirano anche a sviluppare la qualità personali dello studente e i ragazzi e ragazze hanno una crescita positiva nel corso degli anni, soprattutto dove ci si confronta con soggetti che hanno storie problematiche alle spalle e tendenti all'insuccesso scolastico. Imparano anche ad avere rispetto per sé stessi e per gli altri, intervenire in questo senso restituisce alla scuola un ruolo sociale che in questo periodo, purtroppo, sembra essersi perso, ma che in questo momento noi stiamo cercando di recuperare in tutti i modi. Riteniamo che l'intervento che stiamo per votare rappresenti un'occasione unica, abbiamo la grande occasione di promuovere cambiamento e sviluppo e per questo annuncio il voto favorevole di Forza Italia", conclude Dalla Chiesa.