Scuola: D'Anna (genitori Age), 'obbligo green pass a studenti? Lesivo senza gratuità'

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – Obbligo di green pass agli studenti per andare a scuola? "Sarebbe lesivo del diritto allo studio dei ragazzi, se non si assicura la gratuità dei tamponi per tutti. Speriamo sia una provocazione lanciata dai sindaci, ma attenzione a non far ricadere sulle famiglie un ulteriore aggravio".

Lo dice all'Adnkronos Rosaria D'Anna, presidente dell'associazione dei genitori Age di cui fanno parte 150 associazioni in tutta Italia che aggiunge: "ci è stato riferito che spesso le scuole per attuare il nuovo protocollo quarantene dirottano i genitori su farmacie o altre strutture a pagamento. E' necessario assicurare la gratuità o siamo a un punto di non ritorno".