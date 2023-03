Scuola: De Maria e Merola (Pd), 'su Lepore inaccettabile polemica Lega'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Il Sindaco Matteo Lepore non è venuto meno alle sue responsabilità istituzionali e consideriamo il suo operato non solo legittimo ma meritorio. Salvini e i suoi colleghi di partito se ne facciano una ragione: Bologna, sempre nel pieno rispetto delle re...

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – "Il Sindaco Matteo Lepore non è venuto meno alle sue responsabilità istituzionali e consideriamo il suo operato non solo legittimo ma meritorio. Salvini e i suoi colleghi di partito se ne facciano una ragione: Bologna, sempre nel pieno rispetto delle regole democratiche, è sempre stata e sempre sarà in prima fila per la difesa e la promozione dei diritti civili e sociali. La polemica della Lega è inaccettabile ed infondata". Così Andrea De Maria e Virginio Merola, deputati Pd.