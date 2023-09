Scuola: Di Maggio (Fdi), 'con 60mila docenti assunti si inverte finalmente la rotta'

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Nei prossimi mesi, come ha annunciato il ministro Valditara, saranno assunti 60000 insegnanti. Si tratta di un segnale fondamentale sia per garantire continuità nel percorso scolastico di ragazzi e ragazze, sia perché in 60000 famiglie si aprono prospe...

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "Nei prossimi mesi, come ha annunciato il ministro Valditara, saranno assunti 60000 insegnanti. Si tratta di un segnale fondamentale sia per garantire continuità nel percorso scolastico di ragazzi e ragazze, sia perché in 60000 famiglie si aprono prospettive di vita diverse, con un lavoro sicuro e una serenità maggiore. Dopo anni di malagestione finalmente anche la scuola inverte la rotta. Avere meno insegnanti precari significa soprattutto garantire un livello di apprendimento diverso e migliore. Per questo auguro a tutti gli studenti, al personale docente e non docente e ai dirigenti un buon anno scolastico fatto di crescita e conoscenza". Lo ha detto Grazia Di Maggio, deputata di Fratelli d’Italia e membro della commissione Cultura e Istruzione.