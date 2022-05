Scuola di Uvalde: genitori bloccati dalla polizia, il video straziante

Scuola di Uvalde: i genitori dei bambini sono stati bloccati dalla polizia mentre nell'istituto si consumava la tragedia.

È stato reso noto un video relativo alla strage avvenuta presso la scuola di Uvalde, in Texas. Nel filmato è possibile notare diversi agenti di polizia che bloccano i genitori dei bambini ancora all’interno dell’istituto. Il tutto mentre si consumava la tragedia.

Le azioni da parte degli agenti sono state duramente criticate. Nel filmato si nota come i visi dei familiari dei bambini siano segnati dallo strazio e dal dolore. La tragedia si è consumata lo scorso 24 maggio presso la Robb Elementary School di Uvalde, in Texas. Il 18enne Salvador Ramos è il responsabile della sparatoria in cui sono morte ventuno persone, tra cui diciannove minori.

Scuola di Uvalde: cosa si vede nel video?

Nel filmato si vede l’arrivo dei parenti dei bambini dinanzi all’istituto dopo aver saputo la notizia dell’attacco in corso, ma vengono bloccati dagli agenti di polizia. Adesso sono emerse critiche sul comportamento da parte delle forze dell’ordine. Una delle madri giunte sul posto ha dichiarato al Wall Street Journal: “Non facevano nulla, non entravano, non correvano”.

Una donna è riuscita a salvare i suoi bambini

Tra le persone ammanettate dinanzi alla scuola elementare di Uvalde anche la signora Angeli Rose Gomez, “colpevole” di aver chiesto agli agenti di fare qualcosa per l’eccidio che si stava consumando. In seguito è stata liberata grazie a un poliziotto presente sul posto che conosceva la donna. Angeli è in seguito riuscita a scavalcare la recinzione e a salvare i suoi due figli portandoli fuori dall’istituto.