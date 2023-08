Scuola: direttore La Sicilia, 'lettura quotidiani in classe sponda utile per percorso crescita'**

**Scuola: direttore La Sicilia, 'lettura quotidiani in classe sponda uti...

Palermo, 29 ago. (Adnkronos) – "Promuovere la lettura dei giornali in classe coincide con la necessità impellente di fare crescere il senso civico nelle giovani generazioni. Che debba essere una priorità dell'offerta formativa ce lo ricordano i fatti di cronaca più recenti che vedono tristemente protagonisti adolescenti disabituati a relazionarsi in maniera "ordinaria" con gli altri e refrattari al rispetto di regole pur minime di convivenza civile". E' quanto dice all'Adnkronos Antonello Piraneo, direttore de La Sicilia, commentando la proposta del Presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannini di promuovere la lettura dei quotidiani in classe.

"La lettura dei quotidiani, la gerarchia delle notizie che essi offrono può essere sponda utile per un percorso di crescita che deve andare oltre la didattica – conclude il direttore del quotidiano catanese – 'La Sicilia', rinnovando un solido rapporto con il mondo scolastico, è pronta a raccogliere anche questa sfida".