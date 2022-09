Scuola e caro energia, Bianchi: "Settimana corta? Sì se in piano didattico"

Roma, 13 set. (Adnkronos) – La settimana corta? ''Noi in sede di Consiglio dei ministri non ne abbiamo mai parlato. Io considero la settimana corta importante se sta dentro un piano didattico e non come misura di risparmio energetico''. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ospite di SkyTg24.

''Sono favorevole a ogni situazione che permetta alla scuola, alle famiglie di ritrovarsi, sono contrario all'idea che poiché c'è una emergenza deve essere la scuola la prima a pagare'', ha sottolineato.