Scuola e formazione, al via progetto Dekra Safe Secure Sustainable

Milano, 25 mar. (askanews) – Dekra, società specializzata nel settore della mobilità sicura, conferma l’impegno nella promozione della sicurezza stradale tra i giovani con il lancio del progetto formativo nelle scuole secondarie “Safe Secure Sustainable”. L’iniziativa, avviata presso l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Volta” di Lodi, città in cui l’azienda opera da oltre 20 anni, è articolata in 4 incontri e punta a sensibilizzare gli studenti e a formare i futuri tecnici su temi come la sicurezza stradale, le procedure tecniche del controllo di revisione e il ruolo professionale del revisore

“Questa iniziativa è importante per Dekra, in cui crediamo molto. Abbiamo sviluppato con l’Istituto Volta di Lodi un percorso di formazione per gli studenti incentrato su una parte tecnica, sull’autoveicolo e sulla parte invece che consente a questi ragazzi di vedere quelli che possono essere alcuni percorsi di carriera in Dekra e più in generale nel settore dell’automotive”, ha detto Giorgio Casalino, Country Manager Vehicle Inspection Dekra

Nel progetto sono stati coinvolti circa 90 studenti delle classi terze e quarte, ai quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione con certificazione di 5 ore complessive (3+2), valide ai fini del Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Pcto). Inoltre, il programma offrirà agli alunni l’opportunità di svolgere tirocini presso i centri Dekra di Lodi e Milano.

“Credo che sia la cosa più importante che il mondo della scuola sposi la realtà delle aziende, proprio perché i ragazzi non devono uscire dalla scuola senza aver avuto contatto con le aziende e col mondo che li accoglierà dal punto di vista lavorativo”, ha affermato Marco Degiorgi, Preside dell’Istituto di Istruzione Superiore “A.Volta” di Lodi.

Contestualmente, Dekra sta avviando una propria Academy dedicata alla formazione di periti meccanici e assicurativi, con l’obiettivo di ampliare la sua rete di professionisti che oggi conta circa 100 dipendenti.