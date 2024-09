Scuola: Ef Italia, aumenta richiesta anno all'estero, +20% in un anno

Roma, 10 set. (Adnkronos) – Cresce la richiesta degli studenti che vogliono frequentare uno o più anni scolastici all'estero. Secondo l'ultima rilevazione di EF Education First Italia, la domanda ha registrato ad agosto un aumento di oltre il 20% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. "Sono giorni decisivi per tante famiglie italiane alle prese con una decisione importante qual è la formazione dei propri figli: la "voglia" di estero cresce anche perché l'offerta è più ampia rispetto agli anni passati", spiega l'amministratore delegato di EF Italia Natalia Anguas.

"In particolare – aggiunge l'ad – stiamo registrando un numero elevato di richieste per gli Stati Uniti, che assorbono il 60% delle adesioni a EF Academy, il programma che permette di conseguire il diploma di scuola superiore negli Usa e in Inghilterra".

Dai dati emerge anche che l'85% degli studenti che ha già scelto di frequentare un anno scolastico all'estero decide di estendere la propria esperienza e diplomarsi all'estero. Tra i trend che registrano una dinamica in crescita c'è anche quello relativo alle vacanze studio. Nonostante la conclusione imminente delle vacanze, le richieste per le vacanze studio relative all'estate 2025 registrano infatti già un incremento sensibile rispetto al 2023.