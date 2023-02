**Scuola: Fazzolari sporge querela per retroscena su armi**

(Adnkronos) – Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Giovanbattista Fazzolari sporge querela dopo il pezzo, pubblicato oggi su La Stampa, su un presunto progetto per introdurre il tiro a segno nelle scuola, smentito seccamente -"è una notizia inventata"- dallo stesso esponente di Fdi in mattinata. Fonti vicine a Fazzolari spiegano che il sottosegretario sta querelando la testata per l'articolo che lo vede protagonista.