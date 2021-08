Scuola: Fdi, 'Bianchi dia risposte prima di suono campanella'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “In previsione della riaperture delle scuole, dal Cts arriva l’input di mantenere in aula la distanza di un metro tra un allievo e l'altro, qualora logisticamente possibile. Ci spieghi, il ministro Bianchi come intende gestire tale raccomandazione, visto che in questi mesi non si è fatto nulla sull’edilizia scolastica e la ricerca di ulteriori spazi.

E ci spieghi inoltre come intende gestire il controllo dei green pass del personale scolastico, compito ancora più gravoso per tutti gli istituti con più plessi". Lo affermano i deputati di Fratelli d’Italia Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabili del dipartimento Scuola e Istruzione.

"Nessuna indicazione chiara -lamentano- hanno ricevuto i dirigenti scolastici, che tra pochi giorni avranno tutta la responsabilità di gestire questo servizio, che peraltro minaccia di allungare i tempi di inizio lezioni.

Sempre dal ministro, ci si aspetta chiarezza su come intende muoversi sul settore trasporti pubblici, che sappiamo bene essere ‘tarati’ sull’80% della capienza ma solo in caso di zona bianca, e con i contagi in aumento è facile prevedere il cambio di colorazione già da settembre/ottobre, il che significa minore capienza a bordo dei mezzi e, dunque, un possibile ritorno ai doppi turni scolastici per gli studenti. E se magari il ministero predisponesse tamponi salivari a studenti, docenti e operatori scolastici per monitorare possibili contagi farebbe necessaria prevenzione.

Bianchi aspetterà il suono della campanella per decidere su tutto questo?”