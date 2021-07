Scuola: Gallo (M5s), 'aumento personale con risorse 5s, manca impegno Governo'

Roma, 9 lug. (Adnkronos) – "A guida del Ministero dell'Istruzione, il M5s anche nell'ultima legge di bilancio ha aumentato l'organico del comparto scuola aumentando l'organico dei docenti di sostegno fino a 106.170 unità e per il potenziamento della scuola dell'infanzia fino a 50.202.

Da allora però con il governo Draghi e il nuovo Ministro Bianchi non ci sono stati risorse aggiuntive capaci di intervenire con serietà sul tema delle classi pollaio". Lo dice il deputato 5S Luigi Gallo.

"In Parlamento – prosegue – abbiamo continuato con il nostro impegno sul decreto sostegni bis usando i risparmi di spesa degli importanti finanziamenti ottenuti durante il Conte 2 per l'emergenza e per il personale covid nelle scuole per l'utilizzo di circa 400 milioni per rinnovare l' organico aggiuntivo covid di cui fino ad oggi non avevamo conferme ma senza poter raggiungere i numeri ottenuti con il governo Conte 2.

Con quelle risorse e senza l'impegno aggiuntivo del nuovo Ministro non riusciamo a garantire il personale oltre il 31 dicembre.

"Da una parte – spiega – c'è un importante boccata di ossigeno per la scuola, le famiglie e gli studenti che potranno contare su più di 40mila insegnanti e personale Ata in più per affrontare in sicurezza l'avvio dell'anno scolastico, dall'altra un monito al governo per impegnarsi nello stanziamento di altre risorse.

E' l'unica strada che garantisce la sdoppiamento di classi affollate con interventi di edilizia per recuperare nuovi spazi che anche finanziamo con le stesse risorse".