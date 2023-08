Scuola: Gasparri, 'finanziare contrasto dispersione tassando giganti rete'

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – "Fa bene il governo a considerare una priorità il contrasto alla dispersione scolastica. Garantire la frequentazione delle scuole e il diritto allo studio deve essere un obiettivo prioritario di qualsiasi governo. Ovviamente credo che per finanziare questo importante traguardo si potrebbero tassare finalmente i giganti della rete come Amazon, Google e Facebook che non pagano niente. Chi ha semplicemente una casa già paga le sue tasse, mentre questa impunità fiscale dei colossi del web deve cessare. L’Europa ha varato una tassa che non viene ancora pagata e indico al governo, per contrastare la dispersione scolastica e per qualsiasi altro obiettivo, di far pagare a questi evasori incalliti, di fronte ai quali il pianeta si inginocchia. Io invece penso che i Bezos e i Musk e tutti gli altri siano dei prepotenti che debbano abbassare le ali. Lì ci sono soldi da prendere, chi ha una casa e un reddito va lasciato in pace". Lo dichiara il senatore di Forza Italia e vicepresidente dell'aula di palazzo Madama, Maurizio Gasparri.