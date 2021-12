Scuola, Giannelli e la soluzione per evitare la DAD: tamponi tempestivi e tracciamento istantaneo

Il Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Giannelli, ha messo in campo una proposta per evitare al mondo della scuola il ritorno in DAD.

Il mondo della scuola italiana vuole evitare a tutti i costi un possibile ritorno alla didattica a distanza, ossia alla contestatissima DAD. Per questo motivo, i vertici istituzionali del mondo dell’Istruzione e non solo stanno cercando di lavorare a possibili soluzioni che consentano di evitare il ritorno alla didattica a distanza e dunque che consentano di continuare a proseguire con la didattica in presenza.

Antonello Giannelli ha proposto un’interessante possibile soluzione per ridurre il ricorso alla DAD, ecco di che si tratta.

Scuola, presidi contro il ritorno alla DAD: la proposta di Giannelli

Antonello Giannelli, Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi, ha lanciato un grido dall’allarme riguardo il possibile ritorno delle classi scolastiche alla didattica a distanza e per questo motivo ha proposto una possibile soluzione che potrebbe contribuire ad arginare il problema, ecco le sue dichiarazioni rilasciate a Il Sole 24 Ore:

“Per ridurre il ricorso alla DAD, l’esercito e il generale Figliuolo dovranno essere subito operativi e risolvere due questioni su cui, finora, moltissime Asl hanno fallito o non sono riuscite fino in fondo”.

Scuola, Giannelli contro la DAD: le questioni da risolvere

Antonello Giannelli, intervistato da Il Sole 24 ore, ha parlato di quali sono secondo lui le due questioni che l’esercito e Figliuolo dovrebbero fronteggiare, ecco le sue dichiarazioni a riguardo:

“Primo: garantire un testing tempestivo“.

E ancora:

“Secondo: in caso di contagio, far partire all’istante il tracciamento che permette l’individuzione dei contatti del positivo”.

Infine ha aggiunto una precisazione:

“Se non si migliora qui, qualsiasi protocollo per gestire il Covid nelle scuole, salvando le lezioni in presenza, è destinato a rimanere inattuato ed è impensabile che sui presidi ricadano anche le inadempienze dei dipartimenti di prevenzione”.

Scuola, Giannelli su DAD e vaccinazioni: le sue dichiarazioni

Nel corso dell’intervista rilasciata a Il Sole 24 ore, Antonello Giannelli si è espresso anche in merito alla delicata questione della vaccinazione dei giovanissimi: