Scuola: Giannelli (presidi), 'andamento contagi più o meno stazionario'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – "E' più o meno stazionario l'andamento dei contagi tra personale docente e studenti nelle scuole italiane. Numeri certi ancora non ce ne sono. Solo stime grossolane e sono sempre le stesse". Così all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli che sulle nomine del personale supplente aggiunge: "tra docenti e personale Ata siamo sempre intorno al 10% di contagi, dunque circa 100mila persone.

Gli insegnanti posso nominarli subito, gli Ata no. E questo rende le assenze dei bidelli meno tollerabili in scuole più piccole, come ad esempio le succursali dove ci sono pochi bidelli, anche soltanto uno. Ma il problema è risolvibile spostando il personale dalla centrale".