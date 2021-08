Scuola: Giannelli (presidi), 'autocertificazione per gli studenti? Potrebbe essere un rischio'**

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – L'autocertificazione alternativa al Green pass richiesta agli studenti nelle scuole internazionali dove questa settimana ricominceranno le lezioni "in linea di principio potrebbe essere una modalità preventiva ammissibile contro la diffusione del covid ma il rischio che famiglie in difficoltà certifichino il non-vero c'è e per le scuole statali che controllano a campione questo potrebbe essere un rischio.

La soluzione è una: vaccinarsi". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli.