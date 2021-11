Scuola: Giannelli (presidi), 'classi in quarantena? Ancora situazione sotto controllo'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – Crescono i contagi nelle scuole, ma non si sa di quanto; c'è confusione sulle modalità di attuazione del nuovo protocollo quarantene perché le Asl sono in affanno con tamponi e tracciamento, mentre nel frattempo aumenta il numero di classi in dad a causa del covid.

"La situazione è ancora sotto controllo anche se c'è una risalita nei contagi. Ma non abbiamo numeri, perché non sono stati pubblicati dati ufficiali, statistiche. Comunque un fatto è certo: Nulla di paragonabile rispetto all'anno scorso nello stesso periodo", tranquillizza Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi.

Quindi, intervenendo sul nuovo Protocollo quarantene, finalizzato tra l'altro a limitare il ricorso alla dad esteso a tutta la classe, ma soventemente inapplicato dalle Aziende sanitarie, afferma: "invece di chiudere nel weekend, le Asl facciano il loro lavoro.

E' inconcepibile che vadano in riposo settimanale e che non rispondano se chiamate. Nelle scuole si lavora sempre, altrettanto dovrebbero fare loro. Per noi presidi è valido il nuovo protocollo. I dirigenti segnalino dunque caso per caso agli assessorati competenti le inadempienze delle Asl".