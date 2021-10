Scuola: Giannelli (presidi), 'elezioni Consiglio Istituto? 'Voto in presenza solo con Green pass' (2)

(Adnkronos) – "E' improprio – precisa Giannelli – ogni paragone con le elezioni amministrative che sono oggetto di una regolamentazione a parte". Non si ostacola il diritto di voto in presenza a chi è sprovvisto di Green pass? "I diritti sono sempre in conflitto tra loro, la giurisprudenza serve a contemperarli.

Io trovo sia giusto esibire il Green pass perché il servizio scolastico è in piedi in quel momento, non sospeso come per le amministrative. Non bisogna stabilire paralleli impropri". Un tampone gratuito per i genitori che vogliono votare in presenza potrebbe essere una soluzione? "Assolutamente no. Hanno avuto l'opportunità del vaccino, paghino il tampone".

(di Roberta Lanzara)