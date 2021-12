Scuola: Giannelli (presidi), 'escamotage per non vaccinarsi? Entro i venti giorni o si è fuori'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – "Abbiamo innanzitutto un aspetto etico da considerare: anche se c'è sempre il furbo che potrebbe ricorrere ad escamotage per non vaccinarsi come con le prenotazioni, non possiamo pensare agli italiani come una banda di malfattori che vogliono eludere le leggi.

Io credo che se oltre i 20 giorni dall'invito del dirigente scolastico non ci si riesce a vaccinare si è fuori". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli precisando che: "Certamente dei correttivi potrebbero migliorare, ma sul cosa e come lo vedremo alla prova dei fatti. Se le modalità identificate dalla circolare del Ministero non funzioneranno, proporremo delle modifiche. Il nostro obiettivo è fare in modo che sempre più cittadini siano vaccinati".