Scuola: Giannelli (presidi), 'Ffp2 in tutti gli istituti prima del rientro, il tempo c'è'

Roma, 23 dic. (Adnkronos) – "Adottare mascherine ffp2 nelle scuole significa prevenire la diffusione del contagio con una misura concreta e verosimilmente realizzabile prima del rientro, il 7 o 10 gennaio". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli ed aggiunge: "C'è tutto il tempo prima che si torni a scuola per far sì che la struttura commissariale distribuisca ffp2 in tutti gli istituti scolastici, è una cosa attuabile se ci si organizza.

Mentre è illusorio ed inverosimile sperare che Figliuolo possa gestire 8mln di tamponi al giorno, cosa che tra l'altro intralcerebbe il sistema".

E l'idea di distribuire tamponi gratuiti come in altri paesi? "Fermo restando che non dobbiamo prendere a riferimento paesi che stanno peggio di noi, i tamponi rapidi salivari o nasali non sono molto affidabili. Lo sono i molecolari ma servirebbe un monitoraggio continuo per avere certezze che è difficile organizzare.

Con tutta la buona volontà non si può accusare la struttura commissariale, sono operazioni non facilmente praticabili".