Scuola: Giannelli (presidi), 'ffp2 sono più protettive, sarebbe bene usarle'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – "Sicuramente le ffp2 sono più protettive, mi sembra un'ottima idea usarle nelle scuole. Ma deve essere la struttura commissariale a fornirle al posto di quelle chirurgiche dato che come dicono i medici arginerebbero la diffusione del virus".

Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli che rispondendo sulla possibile raccomandazione d'uso delle Ffp2 sui mezzi pubblici ma non nelle scuole afferma: "Le solite incoerenze che sentiamo da due anni a questa parte. La scuola riesce a far rispettare le regole, gli altri settori invece no. Sui mezzi pubblici da inizio pandemia non si riesce a fare alcun controllo. E' una situazione inaccettabile di cui tutti paghiamo le conseguenze".

(di Roberta Lanzara)