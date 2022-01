Scuola: Giannelli (presidi) 'Ministero chiarisca questione privacy dati sanitari studenti'**

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – "La scuola, in questo momento, sta svolgendo una funzione di supporto al sistema sanitario e ha chiesto che vengano fornite ai dirigenti scolastici indicazioni chiare e applicabili, per garantire una maggiore efficacia nella gestione dei casi che si stanno presentando.

Sentiamo il dovere di essere molto chiari nei confronti di famiglie e studenti". Così il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, durante la riunione indetta dal Ministero dell’istruzione in cui ha ricordato: "resta da chiarire anche un problema di privacy: le scuole devono essere autorizzate, in maniera chiara e inattaccabile, al trattamento dei dati sanitari degli studenti per quanto riguarda il loro stato vaccinale al fine di gestire le relative quarantene".

Secondo Giannelli, che lunedì all'incontro con il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi riproporrà le medesime questioni dibattute oggi, "già in queste ore, il numero di studenti positivi, in alcune scuole, ha raggiunto l’ordine delle decine e addirittura centinaia e questo rende quasi impossibile attuare le procedure previste. A mio avviso è molto improbabile che il sistema sanitario, nonostante il supporto delle farmacie nell’esecuzione dei tamponi per gli studenti della scuola secondaria, possa smaltire tempestivamente l’enorme carico di lavoro".

"Le scuole sono ancora in attesa di ricevere le preannunciate forniture di mascherine Ffp2 da parte della struttura commissariale – prosegue – Inoltre, malgrado le nostre richieste dei giorni scorsi, non risultano ancora pubblicati i dati effettivi sulle classi in Dad, sulle unità di personale sospeso e sul numero di dipendenti e di alunni in quarantena. Numeri che, temiamo, cresceranno nei prossimi giorni.