Scuola: Giannelli (Presidi), 'necessario piano controllo controsoffitti coordinato da Ministero'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – Il crollo di alcuni pezzi di intonaco dell'Istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII di viale Consiglio a Terrasini, in cui sono stati feriti due bambini di 11 anni, "è il proseguimento di eventi che da lungo tempo abbiamo denunciato.

Abbiamo più volte ripetuto che è necessario un piano di supervisione e manutenzione dei controsoffitti, molto meno costoso di un piano edilizio in piena regola ma indispensabile per l'incolumità delle persone e degli studenti". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli proponendo un "coordinamento ministeriale degli interventi manutentivi che vengono effettuati dagli enti locali attraverso la creazione e gestione di una banca dati di tutte le aule in cui registrare la data dell'ultimo sopralluogo, nella previsione di uno ogni sei mesi.

Nel momento in cui si reputa necessario l'intervento edilizio, l'aula viene chiusa".

Secondo Giannelli, il vantaggio verrebbe dal fatto che "il sopralluogo si svolge in modalità molto immediata e non necessita l'apertura di un cantiere ma potrebbe salvare vite umane". "La trascuratezza degli edifici pubblici scolastici è frutto di una noncuranza di decenni e ricordo che il rapporto di Cittadinanza attiva l'anno scorso riferisce di un evento di crollo ogni 4 giorni in media.

Dove per crollo – precisa il sindacalista – si può intendere un pezzo intero di controsoffitto o anche uno leggero di intonaco".