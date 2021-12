Scuola: Giannelli (presidi), 'prolungamento vacanze? Al momento non da considerare'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – L'allungamento delle vacanze natalizie in chiave anti covid "è una decisione di ordine sanitario che va presa dall'autorità sanitaria ad esito dell'analisi su ciò che sta accadendo. Al momento non è da considerare alcuna chiusura generalizzata che sarebbe un lockdown per la scuola, ammesso ovviamente che le autorità sanitarie non lo reputino opportuno".

Così all'Adnkronos Antonelllo Giannelli interviene sull'annuncio del sottosegretario Sileri rispetto ad un probabile posticipo del rientro a scuola in presenza dopo le feste.

"E' chiaro che man mano che il contagio aumenta, cresce anche il numero di classi in dad, perché per ogni bambino contagiato abbiamo una classe in didattica a distanza in più, ma le diecimila classi in quarantena comunicate dal Ministro sono molto lontane dal totale di 400mila classi – prosegue Giannelli – E' necessaria attenzione, ma non più di tanta preoccupazione perché la situazione rispetto all'anno scorso è notevolmente migliore grazie alla positiva influenza delle vaccinazioni che tiene basso il numero dei contagi".

(di Roberta Lanzara)