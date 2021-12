Scuola: Giannelli (presidi), 'situazione sotto controllo, qualche assenza in più per malattia'

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – "L’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per il personale della scuola non sembra avere causato particolari problemi. La situazione, escluso qualche fisiologico caso particolare, sembra essere sotto controllo e la Super App messa ieri a disposizione delle scuole sta funzionando.

Per condizioni peculiari, come esenzioni dall’obbligo o chi ha contratto la malattia, si è proceduto con la normale applicazione”. Lo dice alll'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli.

“In attesa della pubblicazione di dati ufficiali – prosegue – possiamo dire che, pur con qualche problema prontamente risolto e con qualche caso in più di assenza per malattia, la scuola ha retto ancora una volta. Con il personale in larga parte già immunizzato e il procedere della campagna vaccinale aperta ora anche ai bambini sotto i dodici anni possiamo pensare, malgrado il progredire della quarta ondata, di riuscire a garantire la scuola in presenza e in sicurezza”.

Quindi Giannelli si appella alla politica: “Auspico che il Governo, in sede di approvazione della legge di bilancio, ricordi e ricompensi in maniera concreta l’impegno dei dirigenti scolastici e di tutto il personale della scuola”.