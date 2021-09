Scuola: Giannelli (Presidi), 'soddisfatti da primo giorno, criticità per infanzia e segreterie'

Roma, 9 (Adnkronos) – Scuola: Giannelli (Presidi), 'invito tutti a vaccinarsi, che sia ultimo anno con covid'

"Le cose stanno funzionando. A parte casi isolati che però su 4milioni di studenti contano poco. Siamo soddisfatti per come sono andate le cose.

Continuiamo così". A tracciare il bilancio della ripartenza dell'anno scolastico è il presidente delll'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli che tra le criticità possibili dovuti all'obbligo di presentazione di green pass per i genitori prima di entrare a scuola indica l'infanzia: "Al momento non abbiamo ricevuto segnalazioni particolari, dunque dovrebbe essere andato tutto bene. Ma senz'altro potrebbero esserci stati problemi poiché nel primo periodo l'accoglienza dei bambini prevede la presenza anche dei genitori".

Tutto liscio con la piattaforma per il controllo delle certificazioni verdi del personale scolastico, "ha funzionato", riferisce, e "nessuna segnalazione particolare di code all'ingresso. Ciò significa che tecnologia e database possono fornire ottime risposte in sicurezza ed efficienza". Docenti presenti all'appello? "Le nomine degli Uffici scolastici regionali sono andate bene in media, meglio rispetto all'anno scorso. Il Ministro è riuscito a completare le nomine di competenza degli Usr. Mi segnalano che in varie scuole spesso sono le segreterie ad essere sguarnite e che mancano molti Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga)".

Infine l'augurio di un "buon anno scolastico, sperando che sia l'ultimo con il covid. Bisogna tornare ad una vita normale. Invito tutti a vaccinarsi. Ho appreso un fatto molto positivo: ci sono situazioni di alunni vaccinati all'80 per cento".