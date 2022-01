Scuola: Giannelli (presidi), 'su quarantena disposizioni 3 novembre, ma le Asl?'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – "Il 7 gennaio si torna in presenza, andrà definita una nuova modalità di protocollo della gestione delle quarantene. Il precedente è troppo farraginoso. Adesso è in vigore sulla carta quello del 3 novembre. Ma le asl spesso non lo applicano".

Così all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli che aggiunge: "Le scuole continueranno ad applicare il protocollo del 3 novembre, ma le asl? C'è anche un decreto legge che ha stabilito alcune novità in termini di quarantene e isolamento fiduciario. Stiamo a vedere cosa si deciderà".