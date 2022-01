Scuola: Gissi (Cisl), 'gestione positivi? Green pass per stare in aula collide con diritto studio' (2)

(Adnkronos) –

Grandi le incertezze relative al momento mensa: "La distanza interpersonale raccomandata di almeno due metri durante la refezione non può consistere in una mera raccomandazione, senza che questo si traduca di fatto in uno scarico di responsabilità sui dirigenti scolastici in tutti i casi, molto frequentemente impossibilitati a garantire tale distanziamento".

C'è poi la questione Ffp2 per cui le disposizioni vigenti con l'ultimo decreto "sono inapplicabili. Tanto più che la loro fornitura, peraltro prevista per i soli docenti, non risulta essere al momento avvenuta".