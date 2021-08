Scuola: Gissi (Cisl), 'Giannelli dimentica i 422mln per sostituzione docenti'/Rpt

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Giannelli sta dimenticando che ci sono 422 milioni quota parte per la sostituzione di eventuali docenti non vaccinati che immediatamente appena definito il percorso sostituiranno i docenti non in possesso del Green Pass. Forse il presidente dell'Associazione nazionale presidi dimentica quante volte gli alunni negli anni scorsi sono stati distribuiti nelle altre classi per l'impossibilità di nominare i supplenti in quanto in alcune aree del paese non si trova personale per le assunzioni anche con la cosidetta 'messa a disposizione' che è una sorta di chiamata diretta".

Lo dice all'Adnkronos la segretaria nazionale della Cisl scuola, Maddalena Gissi, intervenendo sull'allarme supplenze ed ore di didattica a rischio lanciato dal presidente nazionale Anp.

Gissi osserva: "il calcolo della struttura commissariale è relativa al personale scolastico che riguarda tutti. Come si fa a distinguere quali sono i profili professionali che possono rifiutarsi di fare il vaccino? Tra i 100mila sprovvisti di Green pass ci sono anche gli esenti che ancora non sono entrati in possesso del Green pass ed anche collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, educatori e presidi".

"Se poi Giannelli conserva in un baule tanto personale per assumere servizio nelle aree del nord, ce lo faccia conoscere. Credo sia il momento della responsabilità, non degli annunci per creare ancora più antagonismo e conflitto in una scuola che deve riprendere nella massima serenità. Questa accentuata campagna di antagonismo non faciliterà la positiva considerazione da parte delle famiglie e dell’opinione pubblica nei confronti del personale scolastico e alimenterà un clima conflittuale tra le diverse componenti .

Dovremmo – conclude – essere costruttori e fare proposte; per questo noi siamo seduti ai tavoli e continuiamo a discutere, è più difficile ma sicuramente più coerente".