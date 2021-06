Roma, 8 giu. (Adnkronos) – "Denuncio che hanno fatto richiesta per i fondi pon quasi 6mila scuole per 320 mln di finanziamento ma sono stati rigettati i progetti di moltissime scuole per varie motivazioni". Lo ha annunciato il segretario generale della Cisl Maddalena Gissi intervistata da Sky news ed ha aggiunto: "si ritroveranno con pochi euro per istituzione scolastica mentre gli interventi programmati erano migliori".