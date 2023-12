Scuola: Gozi, 'da scelta lungimirante a vile retromarcia'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “Come trasformare una scelta lungimirante e meritocratica -come quella di Paola Concia a consulente del ministero dell’Istruzione per il progetto di educazione alle relazioni e alle affettività nelle scuole- in una vile retromarcia dal sapore oscurantist...

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Come trasformare una scelta lungimirante e meritocratica -come quella di Paola Concia a consulente del ministero dell’Istruzione per il progetto di educazione alle relazioni e alle affettività nelle scuole- in una vile retromarcia dal sapore oscurantista e omofobo, figlia di quella cultura dell’intolleranza che appartiene ai sovranisti di casa nostra. Ci eravamo illusi che il dibatto delle ultime settimane, scaturito a seguito della tragica morte di Giulia, avesse segnato un passo in avanti su questi temi. Così non è stato. Oggi è il giorno della vergogna per l’Italia e per questo Governo. Solidarietà a Paola, professionista esemplare e persona perbene”. Lo afferma Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.