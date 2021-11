Scuola: Iannarelli (genitori articolo 26), 'è caos su quarantene, ci uniamo ai presidi'**

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "La mancata applicazione del nuovo Protocollo quarantene denota che non sono state messe a sistema riforme strutturali nella rete sanitaria con le scuole. E dunque i nodi vengono ancora al pettine". Ad intervenire con l'Adnkronos è Chiara Iannarelli, presidente dei genitori di Articolo 26, che guardando all'aumento dei contagi ed al rischio di un ritorno trionfale della Didattica distanza all'Adnkronos dichiara: "Dopo due anni di pandemia è impensabile che si ripaventi l'incubo didattica a distanza a ragazzi il cui percorso di studio è stato minato; ed a famiglie provate a livello economico e sociale in un momento in cui non sono neanche stati pensati i supporti necessari a sostenere i propri figli in dad.

Tutto ciò preannuncia il caos nelle scuole su dad e quarantene. Ci uniamo ai presidi: Qui si continuano ad emanare provvedimenti senza attuare misure di sistema".