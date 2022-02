Scuola: Iannarelli (Genitori articolo 26), 'su ffp2 serve soluzione immediata'

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – "Con tutti i fondi stanziati è impensabile che non ci siano sistemi immediati di reperimento delle mascherine ffp2, ancora più necessarie adesso per gli studenti con le nuove norme e il maggiore ricorso allo strumento delle classi in auto-sorveglianza.

I genitori stanno pagando lo scotto dell'assenza dal lavoro non sempre con permessi adeguati, il costo dei tamponi ed è impensabile adesso anche delle Ffp2". Lo dice all'Adnkronos la presidente dei Genitori Articolo 26, Chiara Iannarelli che aggiunge: "Bene alla strada del rimborso ai genitori, se è percorribile celermente e senza complicazioni burocratiche. Servono soluzioni immediate".