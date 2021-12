Scuola: Ianniello (studenti medi), 'Ffp2 per tutti, solo 50% studenti le usa, costano troppo'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – "Le Ffp2 sono raccomandate sui mezzi pubblici e non distribuite a scuola? Se proteggono meglio e di più perché non darle a noi studenti? La metà dei ragazzi già le usa pagandole di tasca propria perché la consapevolezza diffusa è che sono più sicure, ma non tutti possono farlo perché costano più del doppio".

Lo dice all'Adnkronos Luca Ianniello, coordinatore nazionale della Rete degli studenti medi che rileva: " Oggi la scuola distribuisce su richiesta mascherine chirurgiche senza tra l'altro che ci sia alcuna certezza sul loro cambio quotidiano. Spesso le chirurgiche restano negli sgabuzzini. Forse sarebbe il caso di adoperarsi maggiormente nella distribuzione e fare una maggiore opera di sensibilizzazione sulle modalità d'uso. Chiediamo maggiore attenzione e l'adozione a scuola di dispositivi più protettivi, come le Ffp2".

(di Roberta Lanzara)