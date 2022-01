Scuola, il ministro Bianchi: “Il 93,4% delle classi in presenza, solo il 6,6% totalmente in dad”

Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, è soddisfatto dei numeri del rientro a scuola: solo il 6,6% delle classi è in dad completa.

Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, è intervenuto in sede di commissione della Camera della Cultura per pubblicare e spiegare i dati relativi al rientro a scuola:

«Il sistema scolastico ha reagito pur nella complessità del suo modello organizzativo. Abbiamo in tempo reale il numero degli allievi in presenza, il numero di coloro che non sono in presenza, di coloro che fanno didattica integrata. Il 93,4% delle classi in presenza, di cui 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza. Classi totalmente a distanza sono il 6,6% del totale. Per quanto riguarda gli alunni, con una copertura dell’81,8%, su un totale di 7.362.181, abbiamo l’88,4% in presenza. Per l’infanzia, gli alunni positivi o quarantena sono il 9%, quindi in presenza il 91%. Per la primaria, gli alunni positivi o in quarantena sono il 10,9%, mentre per la secondaria gli alunni in didattica a distanza o positivi sono il 12,5».