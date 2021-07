Scuola, il ministro Bianchi sui social: vacciniamoci tutti

Milano, 27 lug. (askanews) – “Qui al Ministero (dell’Istruzione, ndr) stiamo lavorando per preparare il rientro in presenza e in sicurezza a settembre. Il lavoro che stiamo portando avanti è un lavoro articolato, ci vede impegnati con il governo, insieme ai territori, alle istituzioni locali, con le organizzazioni sindacali, con le singole scuole, con le famiglie e questo è un lavoro di squadra che richiama tutti alla propria parte di responsabilità. Ognuno di noi può fare qualcosa, può dare il proprio contributo; questo è vaccinarsi ed è il modo in cui ciascuno di noi può mettere in sicurezza se stesso e gli altri”.

Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un video duffuso sui social per invitare tutti a vaccinarsi contro il Covid-19.

“È un atto di responsabilità collettiva, è un atto di solidarietà – ha spiegato il ministro – significa prendersi cura di noi stessi, prendersi cura degli altri. Il vaccino è la chiave che la scienza ci ha fornito per tornare alla nostra normalità. Dobbiamo avere fiducia, si tratta di un gesto semplice eppure potentissimo.

Vacciniamoci tutti”.