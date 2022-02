Scuola: il prof dello 'sciopero bianco', 'proteste studenti inficiate da uso violenza'** (2)

(Adnkronos) – E gli scontri con le forze dell'ordine? " Posso comprendere che nei giovani ci sia depressione o rabbia. Ma non si risponde alla violenza con la violenza, che inizia dalle parole e poi passa agli atti. Le forze dell'ordine vanno rispettate e amate come tutte le persone che non la pensano come noi.

La rabbia va controllata e trasformata in azione ragionevole. In disobbedienza civile. Si fa attraverso piccoli atti: come entrare in biblioteca e chiedere libri pur non avendo il green pass rafforzato e senza reagire all'intervento delle forze dell'ordine, perchè se si infrange la legge non si reagisce con la violenza", conclude.

(di Roberta Lanzara)