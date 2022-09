Scuola, in classe col Presidente Mattarella a Grugliasco (Torino)

Grugliasco, 16 set. (askanews) – Studenti in classe con un ospite d’onore. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto l’Istituto Superiore “Curie-Vittorini” di Grugliasco in provincia di Torino per la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico. Ospite anche il ministro dell’Istruzione, Bianchi, e delegazioni di studenti da tutta Italia. Accoglienza e inclusione i temi al centro della cerimonia #TuttiAScuola.