Scuola: incontro informale governo-studenti, sottosegretaria Floridia 'oggi a Villa Borghese'**

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – Il Governo va dagli studenti. Nel primo pomeriggio la sottosegretaria Barbara Floridia incontrerà informalmente una rappresentanza di studenti del liceo Righi di Roma ed altre scuole romane. Non a caso l'incontro si svolgerà in uno dei punti di ritrovo degli studenti, a Villa Borghese e potrebbe rappresentare una prima risposta all'onda di malcontento e desiderio di essere ascoltati manifestato dagli adolescenti delle secondarie superiori attraverso le occupazioni.

"Li incontrerò in maniera informale, per ascoltarli ed approfondire i temi su cui si fonda la loro protesta di queste settimane. Ringrazio i ragazzi per la loro disponibilità e per il loro impegno – spiega Floridia all'Adnkronos – Quella del dialogo e del confronto aperto deve essere la via maestra per trovare soluzioni condivise e soprattutto per disegnare insieme la scuola del prossimo futuro. D'altronde, come sarebbe possibile occuparsi di istruzione senza ascoltare chi della scuola è assoluto protagonista, come i nostri studenti?".