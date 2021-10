Scuola, ipotesi piano anti-DaD: la classe non andrà in quarantena se c’è un solo alunno positivo al Covid

Ipotesi piano anti-DaD a scuola: la classe non andrà in quarantena se ci sarà un solo alunno positivo al Covid ma si sottoporrà a tamponi.

Nelle scuole italiane, le norme che regolano la quarantena stanno per essere modificate in modo definitivo e radicale. Nel momento in cui dovesse essere notificata la positività al coronavirus di un solo studente, infatti, la quarantena non verrà più imposta a tutti gli allievi che compongono il gruppo classe.

L’isolamento verrà sostituito dai tamponi: una simile misura è stata pianificata per ridurre al minimo il ricorso alla didattica a distanza (DaD).