Scuola: Latini (Lega), 'su Raimo da sinistra propaganda assurda'

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "La propaganda di sinistra su una azione legittima degli uffici scolastici regionali nei confronti di Christian Raimo lascia davvero senza parole. Parliamo di un insegnante che, davanti a una telecamera, ha legittimato l’uso della violenza, e da un palco pubblico ha invitato a colpire il ministro Valditara come ‘la morte nera’. Un docente è chiamato non solo a trasmettere nozioni, ma anche a essere una guida educativa nei confronti degli studenti. Assurdo che qualcuno si stupisca di una azione disciplinare, tra l’altro in capo non al ministro ma agli uffici chiamati a verificare l’eventuale violazione del codice deontologico, e non abbia condannato in principio le parole di Raimo stesso, salvo poi svegliarsi oggi per una levata di scudi strumentale e stonata". Lo dichiara la deputata della Lega e vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione, Giorgia Latini.